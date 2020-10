Envenenaron a 'Lunita', mascota de los youtubers campesinos 'Nubia e hijos'

Envenenaron a Luna, perrita de youtubers Nubia e hijos.

Los youtubers Nubia e hijos, una familia de campesinos que se hizo famosa hace meses al decidir convertirse en 'vloggueros', pasan por un duro momento.

Este domingo, mientras grababan sus videos para publicar esta semana, notaron que la perrita dormía y no se despertaba.

Incluso, reportaron en Twitter el hecho como jocoso, porque estaban inocentes de que la perrita en realidad no dormía, sino que estaba envenenada.

"Nosotros grabamos y grabamos y Luna duerme y duerme. ¿Quien más piensa que la deberíamos despedir? Nos vemos mañana en un vídeo aprendiendo a sembrar aguacates en casa", aseguraban.

Sin embargo, horas después se conoció que en realidad la mascota, muy querida en redes sociales, fue envenenada por manos delictivas, criminales.

"Hace una hora Luna murió. Tratamos de hacer todo para salvarla, pero desafortunadamente cuando llegamos a la veterinaria ya la perrita estaba muerta", aseguró Juliana, amiga de la familia, quien notificó la noticia.

Pues Nubia, quien se encuentra en luto, había asegurado plenamente con anterioridad, que no quería tener perritos, pues ya había tenido estos antecedentes.

“No la quería recibir porque me habían pasado unos casos más atrás y por 'x' motivo me envenenaban los perritos, entonces no la quería recibir por ese motivo”, aseguraba Nubia.

Hoy 04 de octubre de 2020 murió Lunita, nuestra compañera y amiga.

Estábamos a punto de despedirla porque siempre se dormía en los vídeos

y no trabajaba, pero en muchos de ellos pudimos ver cosas como…

