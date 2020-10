La concejala le había perdido el rastro a su escolta por la pandemia. Concejala denuncia que el policía que tenía de escolta fue capturado por extorsión.

Escolta fue capturado por extorsión

La concejala Ana Teresa Bernal, también representante de la UP y del movimiento Mais, indicó que por el riesgo en su seguridad la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un escolta.

Este esquema de protección estaba conformado por una camioneta y un policía como escolta.

La concejala expresó que el policía había estado cumpliendo con su deber. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y la medida de la cuarentena, le perdió el rastro.

“Un día pregunté y me encuentro que el policía fue hallado en un hecho de ilegalidad. No sé cuál hecho. No me han dado un informe oficial. Le comenté eso hace algunos días al presidente; al parecer fue un asalto o una extorsión, no tengo claridad sobre eso”, dijo Bernal, en medio del debate de control a la Policía según Pulzo.

Además, Bernal hizo cuestionamientos sobre su caso y las quejas que existen en Bogotá contra algunos uniformados, que usan su autoridad para cometer ilícitos.

“¿Cómo confía uno en la persona que lo va a cuidar, si esa persona se halla incursa en un hecho de ilegalidad?”, preguntó Bernal en la plenaria.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News