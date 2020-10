Mujer era golpeada brutalmente por su exesposo, que la demandó por violencia intrafamiliar

La mujer fue golpeada brutalmente en múltiples oportunidades por su exesposo, pero este aprovechó para demandarla como presunta agresora.

Una psicóloga de Bogotá vive una pesadilla desde hace varios años. No solo fue golpeada brutalmente en repetidas oportunidades por su esposo, sino que ha tenido que enfrentar un problema judicial. El propio agresor la demandó por violencia intrafamiliar, dejándola como otra agresora.

Según Noticias Caracol, la mujer fue atacada en repetidas oportunidades. Ella contó lo que pasó el día de su grado como profesional. "Me golpeó en varias oportunidades con puños, patadas, en mi rostro y todo el cuerpo. Esta persona intentó llevarme a la fuerza al apartamento donde vivíamos. Sin embargo, gracias a la ayuda de los vecinos, no lo logró, o si no yo no estuviera contando la historia", dijo.

En 2017, la mujer tomó la decisión de separarse de su agresor, que estuvo detenido pero fue liberado por vencimiento de términos. Para colmo, apareció una denuncia que él interpuso en la que alegaba que era ella la agresora. Es decir, pasó de víctima de violencia intrafamiliar a victimaria, según las autoridades.

Aunque la mujer fue golpeada brutalmente en múltiples oportunidades por su esposo, y existían pruebas de estas agresiones, la demanda se mantuvo. El caso irá a los juzgados, y la mujer pidió a las demás víctimas de violencia intrafamiliar que denuncien.

" Es difícil, pero se puede acceder a la justicia. No podemos seguirnos arriesgando a que nuestras vidas terminen en manos de un agresor”, dijo.

