La respuesta del Secretario de Movilidad a irregularidades en convenio del parqueo en vía

El secretario Nicolás Estupiñán respondió a las denuncias que hicieran concejales de Bogotá ante el piloto de parqueo en vía que empezará en 2021.

El debate de este miércoles en el Concejo de Bogotá sobre la propuesta de parqueo en via llevó fuertes acusaciones al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. El alto funcionario fue acusado por varios concejales de favorecer a una empresa mexicana en el proceso. Ante las denuncias del concejal Andrés Forero, Estupiñán respondió que se tratan de procesos diferentes.

Según Estupiñán, la conformación del grupo Jajomar en septiembre de 2019, antes de la elección de Claudia López a la Alcaldía, demuestra que no hubo participación. "¿En qué momento entra el grupo mexicano a participar en este proceso? Claramente, antes de que yo fuera secretario", aseguró.

El alto funcionario añadió que el proceso cambió, pues la Terminal de Transportes asumirá directamente la administración del parqueo en vía. "Con la recomendación del Comité de Transparencia, no vimos que la Terminal pudiera quedar inhabilitada. Pero eso es muy diferente a poner un manto de duda al decir que la Secretaría, y en especial yo, estemos presionando a la Terminal para anunciar un proveedor en específico", recalcó.

Estupiñán defendió su reputación como secretario de Movildidad, asegurando que es un funcionario transparente. "Llevo más de 15 años trabajando en temas de movilidad, como funcionario público. No he tenido ni una sola investigación, precisamente porque siempre he sido transparente en mi forma de actuar. Siempre lo he sido y lo seguiré siendo", aseguró.

Por su parte, la gerente de la Terminal, María Carmenza Espitia, aseguró que solo ha tenido una reunión con Estupiñán sobre el parqueo en vía. "La única reunión que tuve para tratarlo fue cuando hice la presentación para tratar este proyecto, y otros más. Después de esto, que yo tenga conocimiento, él nunca ha tratado ninguna reunión que tenga que ver con el proyecto", aseguró.

A pesar de esto, varios concejales liderados por Forero adelantaron una moción para exigir la renuncia de Estupiñán. La carta fue firmada originalmente por 17 concejales entre los que estaban Lucía Bastidas, Sara Castellanos, Susana Muhamad y Carlos Carrillo. También estaban los concejales Yéfer Vega y Rolando González, pero estos desistieron de la acción al no existir un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.

Siga aquí a Publimetro en Google News.