(Video) Más de 500 personas participaron de una fiesta callejera y sin tapabocas

🙄Sin tapabocas, centenares de jóvenes realizaron tremenda fiesta en plena calle de Medellín.🙄⁣ ⁣ La policía hizo un llamado a los padres de familia luego que se evidenciara la fiesta realizada por centenares de adolescentes que llenaron una calle del barrio Villa Sofia en la comuna de Robledo.⁣ ⁣ En algunas imágenes se muestran cientos de adolescentes bailando y disfrutando de una reunión colectiva en una de las calles empinadas de esta zona del noroccidente de la capital antioqueña.⁣ ⁣ El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho Jiménez, aseguró que al llegar al sitio las unidades de la policía todos los adolescentes corrieron a sus casas.⁣ ⁣ Ampliación de esta noticia en www.alertapaisa.com ⁣ ⁣ ⁣ #AlertaPaisa #OrdenPublico #PoliciaMetropolitana #Medellin #Coronavirus #Rumba #Jovenes #Pandemia #Calle