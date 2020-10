Piedad Córdoba dice que sabe la razón por la que la quieren matar

Piedad Córdoba dice que la quieren matar por información que tiene en su poder.

La exsenadora Piedad Córdoba es tendencia en redes sociales luego de que hombres desconocidos dispararan contra su esquema de seguridad.

Córdoba, que no se encontraba en el lugar, asegura que no cree en la hipótesis de Policía y Alcaldía, sobre un supuesto intento de robo.

Así lo dijo en la W Radio, en donde aseguró que hoy iba a la Unidad Nacional de Protección, para radicar las amenazas recibidas en los últimos días.

"Fue muy parecido a cuando me secuestraron (…), no fue ningún intento de robo, no me voy a callar. Hoy iba a ir a la UNP a denunciar unos mensajes y llamadas que me han hecho", dijo la líder social a la emisora.

"Según Córdoba, conoceNo puedo quedarme callada ante la injusticia, no estoy aspirando a la política (…), sé quién ordenó la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y tengo las pruebas, lo hablaré ante la Comisión de la Verdad la razón por la que la quieren asesinar", señala la exsenadora.

Y es que las denuncias de Córdoba son apoyadas por un sector del uribismo, en un acto curioso.

Állvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que esta sería la razón por la que atentaron contra el esquema.

"Rechazo ataque a la ex senadora Piedad Córdoba, quien hace pocos días se refirió a los responsables del crimen de Álvaro Gómez. Bonita la paz que nos dejaron. Pregunten a quién acusa Piedad de este crimen", dijo el uribista.

