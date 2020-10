Cuatro delincuentes apuñalaron abogado por robarle la bicicleta en Bogotá.

La inseguridad no da tregua en la capital. En las últimas horas, un joven abogado, identificado como Javier Acuña, fue víctima de los delincuentes.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue abordado por cuatro bandidos con acento extranjero, luego de salir de su casa en bicicleta, en el centro de la ciudad. En el camino, rumbo a su trabajo, lo atacaron con arma blanca. Fueron cinco puñaladas en la espalda y brazo.

"Uno de estos personajes me va abriendo con dos puñaladas en la espalda sin mediar palabra alguna. Otro de los personajes me manda una puñalada al brazo derecho, yo intentando protegerme pongo el brazo, me rasga la muñeca con un orificio de cuatro centímetros por tres", relató la víctima a Noticentro 1 CM&.

Según contó, luego de gritar y pedir auxilio, la comunidad lo ayudó y trasladó a la Clínica Palermo.

"Los personajes se ven asustados, se llevan la bicicleta y me dejan botado en el suelo", agregó.

Por lo pronto, el profesional se recupera en el centro médico, mientras que las autoridades investigan para dar con el paradero de los delincuentes.

