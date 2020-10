Este hecho generó protestas en esta comunidad. Capturaron a un patrullero por muerte de un domiciliario.

Juez de Instrucción Penal Militar y Policial ordenó la captura de un patrullero integrante de la Policía de Cartagena, como presunto responsable del asesinato del ciudadano Carlos Alfonso González Vergara, de 33 años, ocurrido el pasado lunes 21 de septiembre, en el barrio La Candelaria.

La muerte del domiciliario ocurrió durante una celebración a las 12:30 de la madrugada cuando diez policías en patrullas motorizadas llegaron en un operativo para apagar el equipo de sonido en una fiesta.

Al parecer, uno de los policías, comenzó a insultar a tres jóvenes y la agresión verbal se inició una discusión que terminó en un enfrentamiento.

Carlos y su hermano Juan Carlos en condición de discapacidad fueron detenidos por dos agentes.

“Yo sufro de polio y por eso no tengo movilidad en mis manos. A mi hermano le dio rabia cuando un policía me golpeó, y como yo no me puedo defender, él le lanzó un puño al policía y en ese forcejeo le dispararon en el abdomen. Cuando cayó, le dieron el otro balazo en la espalda”, relató Juan Carlos al diario El Universal.

La víctima fue trasladada a la Clínica Crecer, donde falleció en una UCI, el pasado martes.

Los familiares del domiciliario esperan que al patrullero le sea impuesta una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra.

La Policía Nacional informó que “garantiza siempre el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, la imparcialidad en las investigaciones y la búsqueda de la verdad”.

