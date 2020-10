En 39 visitas que se hicieron durante tres días, la Unidad de Rentas Especiales del Valle del Cauca y las autoridades lograron hallar licor y cigarrillos ilegales en el municipio de Jamundí.

El Grupo Anticontrabando decomisó 86 unidades de licor de contrabando y adulterado, al igual que 2560 unidades de cigarrillo fraudulentas.

"Estos operativos se realizaron con el objetivo de llevar a cabo la lucha contra el comercio y la distribución ilegal de licores, vinos, cervezas y cigarrillo. Las visitas se hicieron a establecimientos de comercio", dijo Zoraida Bravo, gerente de la Unidad Especial de Rentas del Valle.

Entre los productos incautados hubo 30 canecas de aguardiente caucano, 7 botellas y 6 canecas de aguardiente Blanco del Valle, 23 botellas de vino Don José y las más de 2000 unidades de cigarrillos de las marcas Jet, Modern, Ace Blue, Carnival y Menthol.

"Por la pandemia, no podíamos estar saliendo. Pero ya que se está reactivando la situación económica, podemos adelantar los operativos para que el comercio ilegal no se siga presentando. Consumir licor de contrabando no es solamente un asunto de ilegalidad, sino que afecta la salud", añadió la gerente Bravo.

Autoridades decomisaron licor de contrabando y adulterado

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.