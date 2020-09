El trino que le corrigieron a María Fda. Cabal por mala ortografía

Una nueva pelea se ha desatado en redes sociales por cuenta de la petición de Paloma Valencia de que los niños vuelvan a clases.

Pues Fecode ha insistido en que esto no pasará y por esto, la senadora uribista María Fernanda Cabal emitió un concepto en el que asegura que depende de los padres.

Pues el tuit fue rechazado por Fecode, no solo por lo que decía, sino por su redacción.

Según la cuenta de la Federación Colombiana de Educadores, el tuit demuestra que la educación es el camino, pues está mal redactado.

La libertad de los padres a decidir como todo libre mercado. ¡Sobre la educación de sus hijos!, fue literal el trino de la senadora.4

Por esto, Fecode respondió:

"Esta frase tiene tantos problemas de redacción, ortografía y semántica que nos da la razón a los docentes. Seguiremos defendiendo la educación pública para que no quede a merced del "libre mercado" y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir".