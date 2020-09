Mujeres que reclamaron a hombres por acoso callejero fueron atacadas a palo en Bogotá. 

View this post on Instagram

Las personas que se(me) preguntan ¿cómo ayudar? Compartan esta publicación, esto TIENE que parar! Seguramente no ya, no mañana, no en un mes, pero vamos de a pocos y por algo debemos iniciar. “Les comparto la historia en un post, porque muchas y muchos me han dicho que quieren compartir esta historia, porque solo hablando y haciendo públicas las situaciones, es que llegaremos algún día y con mucha solidaridad, a un cambio. Les agradecemos mucho su cariño, su respeto y sobre todo su respaldo. Algo, debe cambiar”