Las violencias contra las personas LGBT preocupan en el Atlántico

La comunidad en el municipio de Soledad, Atlántico todavía recuerda y extraña al profesor de inglés, Ariel López Romero, quien fue asesinado hace más de un año, el pasado 1 de agosto de 2019.

El docente presentaba múltiples heridas de arma blanca. Vecinos vieron entrar a dos personas a su residencia y un amigo cercano a la víctima señaló que el crimen habría sido cometido por grupos homofóbicos, debido a que se han presentado casos similares en este municipio, donde han asesinado a otros miembros de la comunidad LGBT con sevicia.

Para sus alumnos y los padres de familia del colegio donde trabajaba, el asesinato de Ariel, generó un impacto en la comunidad donde era apreciado por su trabajo social.

La organización Caribe Afirmativo emitió una alarma por las muertes violentas contra personas LGBT en el Atlántico con 19 casos entre 2019 y 2020. Solo 5 de estos crímenes están en indagación por parte de las autoridades. Se presenta un aumento en las muertes violentas en 2018 ocurrieron 8 casos en lo que va corrido del 2020 con corte del 31 de agosto van 9 hechos violentos.

“Vemos con preocupación que son muchos casos que no avanzan y por ello solicitamos una reunión con la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales, la Fiscalía y la Policía para que cuenten cómo han ido avanzando estos procesos. De 19 homicidios que se han presentado, solo cinco han iniciado una indagación preliminar”, dijo Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo a PUBLIMETRO.

En esta organización lamentaron el alto índice impunidad en estos casos y por ello realizarán control y seguimiento a la Fiscalía para que investigue los hechos y así puedan identificar a los responsables. Exigen que estas investigaciones sean libres de prejuicios por parte de los funcionarios para comprender el contexto en el que ocurren los crímenes y sus causas.

El caso de Madeleine

Este martes 22 de septiembre de este año una mujer identificada como Madeleine Montes Castillo, de 45 años, abiertamente lesbiana, en el municipio de Baranoa, Atlántico se encontraba en el restaurante-bar Black and White, del cual era propietaria, siendo acompañada por su compañera sentimental y José Luis Castillo, primo de la víctima, quienes laboran en el establecimiento comercial.

Cuando en cortos minutos dos sujetos los abordaron en una motocicleta, el parrillero realizó 4 disparos directos en contra de Madeline, solo tres de ellos acertaron generando heridas graves en su pecho, donde recibió dos impactos y en la cabeza. A los testigos no los atacaron, solo su compañera emocional fue apuntada sin herirla y los sujetos se retiraron. Madeleine fue traslada a un centro asistencial de Baranoa, sin embargo, falleció por la gravedad de sus heridas.

“Queremos que las investigaciones se reactiven y así verificar qué casos fueron crímenes por odio o prejuicio. En el caso de Madeleine las autoridades han señalado que se trató de un caso de extorsión pero queremos conocer por qué le ocurrió a ella, siendo una mujer abiertamente lesbiana, ¿por qué la eligieron a ella? si fue un asunto de dinero de por medio o porque la vieron vulnerable y fue condenada por su libre expresión”, afirmó Castañeda.

Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, a la Gobernación y a la Alcaldía, que hagan frente a esta situación y cumplan con sus políticas públicas de protección de derechos. Así mismo a los jueces, fiscales y defensores a que indaguen en los acusados las causas que los motivaron a cometer los asesinatos.

“En otros casos, las autoridades señalan, que el acusado llegó a un pre-acuerdo con el juez y que “aceptó la muerte” o que “cometió el homicidio” y hasta allí llega la indagación, pero la justicia no le pregunta ¿Por qué la mató? o ¿Cuál fue su motivación para cometer el asesinato? Y no conocer estas respuestas no nos permiten a organizaciones como nosotros proponer acciones de prevención para evitar más crímenes por odio o prejuicio”, resaltó Castañeda.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va del año 2020 se han reportado 9 casos de feminicidios contra mujeres LBT en el Caribe Colombia: 6 en el departamento del Atlántico (3 mujeres trans y 3 mujeres lesbianas).

“Vemos que las cifras en crímenes contra mujeres lesbianas también han aumentado a 6 casos lo cual nos parece notorio cuando antes no teníamos estos reportes. Es notable que las mujeres LBT han sido una de las poblaciones más afectadas, lo que las obliga a protegerse, y es deber del Estado prevenir todo tipo de violencias; no solo necesitamos respuestas frente a estos hechos delictivos, sino también que no sigan ocurriendo”, recalcó el director de Caribe Afirmativo.

Esta organización exige que se implemente el enfoque diferencial en el tratamiento de estos crímenes, para que sean evaluados según las dinámicas de la violencia y la existencia del prejuicio hacia la identidad de género.

“Entre los demás detalles notamos que la mayoría de los crímenes se produjeron con objetos contundentes con el fin de generar dolor y tortura en la víctimas”, explicó Castañeda.

Además piden que se habilite una ruta de protección para las mujeres LBT y la población migrante pues se han amplificado los factores de riesgo para sus vidas.

“También registramos el asesinato de cuatro migrantes venezolanos, quienes también han sido víctimas de discriminación por su condición”.

En resumen Caribe Afirmativo ha pedido la creación de una mesa de casos de urgentes para realizar un abordaje a la situación de las personas LGBTI en el Atlántico y así garantizar acciones para su protección.

“Las conclusiones a las que llegan las autoridades, en algunos casos, son que estas personas murieron violentamente, por hacer parte de rutas microtráfico o por guardar armas, pero creemos que muchas veces va más allá de eso, porque son las personas más vulnerables en la cadena social y muchas de ellas son usadas o amenazadas para participar en estos actos delictivos por expresar libremente su diversidad”, concluyó Castañeda

Los casos registrados en 2019 hasta el 31 de agosto de 2020

El registro del Informe de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo del 2019 registró que el departamento del Atlántico se sitúa como los territorios en los que se reporta el mayor número de casos de violencias hacia las personas LGBT, en ese sentido, se registraron las 6 muertes violentas de Jesús Alberto Sánchez Payares (26 de marzo), José David Celis Gutiérrez (27 de abril), Jean Carlos Ospino Martínez (2 de junio),), Roberto Mario Fontalvo Silvera (23 de julio), Ariel López Romero (1 año de agosto), Jennifer Romero (12 de noviembre), sumados a 2 casos de violencia policial y 3 actos de discriminación por prejuicio excluyente.

En lo que va del año 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo detalló que nuevamente el departamento del Atlántico, el cual ocupa el primer lugar con mayor índice de muertes violentas, cuyo subregistro aumenta a 9 con estos hechos. Han sido víctima de homicidios en este departamento: Lidia Gamero (22 de marzo), Alfredo Cassiani (30 de marzo), Paloma Salas (31 de marzo), Daniel Osorno (8 de junio), Sugey Guerra (9 de junio), Brandy Carolina Brown (13 de junio), Gabriela Padrón (22 de Julio), Maikel Enrique Gómez Castro (30 de agosto) y Kelly Carolina Pérez Trigos (31 de agosto). Por otra parte, otras formas de violencias han sido insistentes como son las amenazas, donde se han tenido conocimiento de 2 casos relacionados directamente con las orientaciones sexuales y 1 caso de violencia policial.

La cifras:

19 muertes violencias contra personas LGBT entre 2019 y 2020 de estos solo 5 casos están en indagación preliminar en el Atlántico.

Las violencias contra las personas LGBT preocupan en el Atlántico

