La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso la sanción. Daniel Samper denuncia que Iván Duque lo quiere "intimidar" tras sancionarlo

Daniel Samper recibió sanción

El reconocido periodista y youtuber reveló que recibió una sanción de la SIC por usar un meme en un video.

"La Superintendencia de Industria y Comercio me puso una sanción por haber usado este meme (imagen del presidente Iván Duque y su familia, incluidos sus hijos), hace unos meses", dijo el periodista.

Samper dijo que el meme lo retiró cuando se dio cuenta que molestaba y que no tenía difuminada la cara de los hijos del presidente.

El fallo dice:

"Abstenerse de tratar datos personales de menores de edad (imágenes) para fines de marketing o publicidad sin haber obtenido la autorización previa, expresa e informada, de sus representantes legales".

"Publicar en su cuenta oficial de Twitter y durante el mismo término que publicitó el producto (19 horas), todas las conclusiones y la parte resolutiva de la decisión de esta autoridad".

"No me impone una multa, pero me obliga a publicar la resolución por 19 horas en mi cuenta de Twitter", dijo al respecto.

Sin embargo, lo que más le llama la atención es que el fallo "permite al uribismo repetir la narrativa infame que soy un violador de niños. Una campaña de desprestigio que inició Álvaro Uribe hace dos años por un chiste que hice sobre un nombre de pila y que ellos repiten y repiten".

Samper considera que ahora con el fallo podrán "prenderse y seguir diciéndolo impunemente".

Además, aclaró que el objetivo principal del meme no era vender el juego de mesa sino hacer una sátira, con una imagen publicada por la página oficial de la presidencia.

¿Apelará?

Aseguró que si quisiera apelar lo tendría que hacer ante el superintendente "que es uno de los mejores amigos de Duque".

"Duque me mandó a su superintendente para que me sancionara por utilizar para una sátira política una foto oficial de sus hijos, de la familia presidencial", dijo Samper.

FAVOR RT: DUQUE ME SANCIONÓ PARA INTIMIDARME 😱😰. Por favor hagan que este video se conozca… #HolaSoyDanny #DuqueEsHipocritaCuando pic.twitter.com/0W6nMY0T8C — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 25, 2020

