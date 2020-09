Se encontraron en el lugar donde sucedieron los hechos. (VIDEO) Hermana de Juliana Giraldo y madre de soldado que disparó tuvieron emotivo encuentro.

El asesinato de Juliana Giraldo Díaz generó gran consternación en el país.

Y aunque la situación causó indignación en muchos colombianos, familiares de las de Juliana y el soldado involucrado tuvieron un emotivo encuentro.

El hecho se registró en el mimo lugar donde murió la joven Juliana. Mientras mediaban palabras, las dos mujeres se dieron un emotivo abrazo.

"Tenemos un gran dolor, no tenemos odio. A mi hermana nadie me la va a devolver. Y sé lo que de pronto ustedes están sintiendo pero desde el fondo de mi corazón, odio no hay", expresó Ana María Días, hermana de la mujer fallecida.

En el encuentro la madre del soldado que le quitó la vida a Giraldo, le pidió perdón a su familia de la fallecida por lo sucedido.

Además, pidió al Gobierno adelantar la respectiva investigación en el caso y que esta situación no de para más casos de violencia en el país.

