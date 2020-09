En Santiago de Cali hubo una posible violación a la Ley 99 de 1993, que protege el paisaje como patrimonio común y obliga a reponer las especies de árboles que se autorizan a talar.

Así lo aseguró el concejal Milton Fabián Castrillón, quien cuestionó al director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) por una autorización indebida.

Según la denuncia, Carlos Eduardo Calderón, líder de la autoridad ambiental, habría permitido la tala de 176 árboles y como propuesta de retribución recibió una camioneta, un tomógrafo, un escáner de raíces y martillos de goma.

"Calderón debió proteger el medioambiente y obligar a que las especies se repusieran, no concertar entrega de equipos que seguramente son vitales para la misión del Dagma, pero que van en contravía del bienestar de los caleños que habitan en la zona oriente de la capital del Valle", explicó el concejal.

Los árboles que se talan deben ser compensados con nuevas siembras en lugares que garanticen la conservación efectiva y la restauración ecológica de un área equivalente.

"La dirección del Dagma no está cumpliendo con la compensación arbórea como debe ser. Peor aún, no se está cumpliendo con lo que establece la ley. Nuestra ciudad cada día tiene menos zonas verdes y esto no puede seguir así", añadió Castrillón.

La denuncia será trasladada a los órganos de control competentes.

Autoridad ambiental habría permitido tala de árboles a cambio de una camioneta