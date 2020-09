Con 38 años y sin antecedentes penales, vivía junto a su pareja en el Cauca. Ella era Juliana Giraldo, mujer a la que le arrebató la vida un soldado.

El asesinato de Juliana Giraldo Díaz ha generado gran indignación en Colombia.

De acuerdo con las primeras versiones, un soldado asesinó a una mujer, que se encontraba en un carro particular en compañía de su esposo y otros dos ocupantes.

Este hecho se registró este jueves 24 en Guatemala del municipio de Miranda (Cauca) hacia las 8:30 de la mañana.

Y tras saberse de la muerte de Juliana, poco a poco se han ido revelando detalles de su vida.

Según su esposo, Francisco Larrañaga, eran una pareja feliz, que vivía hace dos años en n Miranda, en el norte del Cauca y se dedicaban a la cría de pollos para venderlos y sostenerse económicamente.

Francisco reveló que su fallecida esposa era estilista de profesión y soñaba con montar su propio salón de belleza.

Además, comentó que por estar juntos y ella ser una mujer trans, había recibido muchos malos comentarios, pero sin importar, había decidido vivir con su pareja desde hace un par de años.

"Somos personas de bien. Yo trabajo con alimentos, vendo pollo, pescado, ella era estilista. Nosotros no tenemos antecedentes, íbamos por la vía pública y el vehículo tiene los papeles al día", manifestó el hombre para Blu Radio.

Además, Larrañaga afirmó que "No teníamos armas, no temíamos drogas, nosotros no somos ninguna amenaza como para que el Ejército nos hubiera atacado así. Hoy murió ella, pero nos pudieron haber matado a los cuatro".

Sobre lo ocurrido, el presidente Iván Duque manifestó que "Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado a Mindefensa y COL_Ejercito disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento".

