VIDEO: Con su cuerpo, hombre salvó la vida de sus hijos en un tiroteo

Tres niños pequeños quedaron en medio de un ataque armado en Estados Unidos. Así está registrado en el video de una cámara de seguridad, que se ha hecho viral en redes sociales.

El tiroteo ocurrió en una compra-venta de carros usados. El padre de los menores, que se encontraba sentado en un sillón junto a ellos, tuvo una reacción que les salvó la vida.

El hombre los tiró al suelo y los cubrió con su cuerpo para que las balas no los alcanzaran. En el mismo instante, otros clientes corrían para esconderse detrás de los vehículos.

Los tres delincuentes que cometieron el hecho también quedaron registrados en el video de seguridad. Por fortuna, el ataque no dejó víctimas mortales.

Durante su valiente actuar, el padre de los niños recibió un impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial.

🚨WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 22, 2020