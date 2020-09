Policía amenazó con pegarle un tiro a un menor de edad que quiso defender a una mujer

View this post on Instagram

🚨"Pégueme para tener el gusto de pegarle un tiro", así amenazó un policía a un adolescentes que defendía a su madre en un irregular procedimiento policial.🚨⁣⁣ ⁣⁣ El acto de intolerancia se registró en una tienda en el Urabá antioqueño, donde un uniformado, le solicitó los documentos de identidad a una trabajadora, luego que ella le hiciera un reclamo.⁣⁣ ⁣⁣ Ante la negativa de la mujer para mostrarle su cédula, porque según ella, no estaba haciendo nada malo, el uniformado ingresó a la fuerza al establecimiento comercial, para intentar esposarla.⁣⁣ ⁣⁣ El joven, que se encontraba cerca, tomó un martillo y a empujones se interpuso entre el servidor público y su madre, a lo que el uniformado respondió que si pegaban, "con gusto", dispararía contra el menor de edad.⁣⁣ ⁣⁣ Según el uniformado, "La Constitución Política" ampara a los policías para que le disparen a "cualquier persona" que atente contra su integridad. "Y si no me creen, vaya a la Procuraduría", sentenció.⁣⁣ ⁣⁣ Video: Colombia Oscura⁣⁣