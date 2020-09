La desgarradora imagen de periodista luego de ser agredida en medio de las protestas.

View this post on Instagram

La imagen del día, para mi. Aquí lloré de la impotencia, de la falta de sentido común y empatía cuando de ejercer la libertad de prensa hablamos. Quienes me conocen saben de mi trabajo, de que apoyo las manifestaciones de cualquier tipo, que abro los micrófonos a los más vulnerables, que dejo que me cuenten sus historias y exigencias. Gracias a mi equipo, en especial a mi cámara Sergio Mantilla y a mis colegas, a quienes me han motivado con sus mensajes, seguimos 💪🏼 no paramos.