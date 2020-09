¡Sí salió de compras! Se conocen detalles sobre polémica visita del fiscal Barbosa a San Andrés

Videos obtenidos en exclusiva por Noticias Uno revelaron otras actividades que hizo la familia del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, durante su visita a San Andrés el puente festivo del 26 de junio pasado.

Barbosa viajó a la isla con su esposa, su hija y una amiga de su hija, ambas menores de edad. Días más tarde, cuando se refirió al hecho, aseguró que su familia "Ni siquiera salió de la habitación en el lugar donde estábamos porque ni siquiera había acceso a nada".

Sin embargo, los nuevos videos indican lo contrario. En ellos se observa a una mujer que sería Walfa Téllez, esposa de Barbosa y contralora delegada para medio ambiente. Téllez sale de un almacén con las dos niñas y paquetes de compras cargados por uno de sus escoltas.

Lo que llama la atención es que para ese momento, por orden del Gobierno nacional durante el aislamiento preventivo obligatorio por coronavirus, ningún establecimiento de comercio podía prestar servicio en San Andrés.

En este sentido, la familia del fiscal Francisco Barbosa habría logrado que abrieran la tienda solo para hacer sus compras de fin de semana. "No hay comercio, no hay playas, no hay nada", había dicho Barbosa sobre su visita a San Andrés, la cual describió como "una comisión oficial".

