Se acaban restricciones por días en Bogotá para todos los negocios

Las restricciones por días en Bogotá, como el pico y cédula, serán restringidas, pero se mantendrán los turnos de ingreso en algunos sectores.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la reapertura total de una gran parte de la economía de la ciudad. Para esta reapertura se acabarán las restricciones por días en Bogotá para los negocios que estarán abiertos. El pico epidemiológico de la pandemia habría permitido habilitar estas nuevas operaciones.

Estas restricciones por días en Bogotá implican dos cambios: el primero, ya anunciado por W Radio, es el fin del pico y cédula para los compradores. Las personas podrán ingresar a los negocios todos los días normalmente, sin necesitar la cédula.

El segundo cambio es la cancelación de turnos para operar en ciertos negocios. Sectores como restaurantes, tiendas de bienes no esenciales, construcción y manufactura podrán operar todos los días. Aún así, la alcaldesa anunció que se mantendrán algunas restricciones.

La primera es la restricción de capacidad, para evitar el contagio masivo de coronavirus. Se mantendrán los límites de aforo implementados desde el inicio de la pandemia, así como las exigencias de uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social para empleados.

Por otro lado, se mantendrán los turnos de ingreso para distintos sectores. La manufactura no podrá contar con el ingreso de sus trabajadores de 5:00 a 10:00 am. Las tiendas de artículos no esenciales no podrán abrir antes de las 10:00 am, así como las obras de construcción no residencial. Finalmente, la construcción en zonas residenciales deberá mantenerse entre las 10:00 am y las 7:00 pm.

