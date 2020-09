Estudiante denuncia violencia sexual en una estación de Policía por tomar fotos en protestas

La estudiante fue obligada a desnudarse y a humillarse, en un caso de violencia sexual en una estación de Policía tras las protestas ante abusos policiales.

El pasado 13 de septiembre, una joven identificada como Jimena tomaba fotografías en medio de las protestas contra abusos policiales. Las autoridades la llevaron a la estación de Policía de La Macarena, y allí se convirtió en víctima de esos abusos. El caso de violencia sexual en una estación de Policía ha causado terror en la comunidad.

La joven narró al medio Cerosetenta, de la Universidad de los Andes, que estaba tomando fotos para una clase de fotoperiodismo. Durante esta asignación, fotografió unos escudos de Policía en la estación, lo que motivó que varios agentes la rondaran.

"Me dijeron que no podía tomar esas fotos porque era un delito, que no se podían realizar registros de las instalaciones de la policía. Esto estaba sucediendo muy rápido. Empezaron a cercarme, a rodearme, y daban vueltas a mi alrededor, hablando rápidamente, con palabras intimidantes", dijo la estudiante.

Los agentes la condujeron al interior de la estación. Según Cerosetenta, la joven fue insultada y tratada de guerrillera por los agentes. Después la ingresaron a un baño, donde una uniformada le ordenó que se quitara la ropa. Primero le exigió quitarse la blusa y el pantalón, y luego le ordenó desnudarse completamente.

Jimena tuvo que hacer cuclillas por orden de la agente. "Le dije que esto era totalmente indigno. La mujer policía me gritó y me dijo que me vistiera rápidamente y que saliera del lugar”, asegura.

Tras el hecho de violencia sexual en una estación de Policía, otros agentes le exigieron que firmara un papel en blanco. Ante su negativa, aseguraron que sería procesada por terrorismo. Después lograron quitarle el celular y borrar las fotografías que había tomado en medio de la clase.

La estudiante añadió en diálogo con Noticias Uno que tuvo que huir de Bogotá tras el caso. Añadió que interpuso una acción judicial ante la Fiscalía contra los uniformados que provocaron este caso.

