Este caso parece salido de un dramatizado. El insólito caso de las dos bebés que fueron cambiadas al nacer.

Salió a la luz pública que dos bebés fueron cambiadas por accidente en el Hospital Niño Jesús, en Barranquilla.

La historia fue publicada por el diario El Heraldo este jueves. Las niñas actualmente tienen cuatro años de edad.

De acuerdo a este medio el caso se registró en el 2016, presuntamente por la confusión de una de las enfermeras que atendió los nacimientos.

En El Heraldo uno de los padres contó que desde que le fue entregada la bebé

Con el paso de los meses, la desconfianza fue creciendo hasta que el hombre estalló al ver que la niña, ya de cuatro años de edad, no se parecía en nada a él.

Hasta llegó a reclamarle esposa por una supuesta infidelidad, lo que generó muchas discusiones en su hogar.

El padre tuvo que acudir a realizarse una prueba de ADN que confirmó científicamente que la niña no llevaba su sangre.

La madre también se hizo la prueba de ADN que concluyó que no podría ser su hija,

La pareja inició una larga investigación que detalló que ese día habían nacido dos niños y dos niñas.

Con esta información iniciaron la búsqueda. Gracias a Facebook identificaron a la madre que tendría a su hija de sangre quien vive en un municipio del departamento del Cesar.

Después de varios intercambios de correos esta mujer aceptó recibir una llamada.

Esta mujer confesó que efectivamente su pareja se había separado de ella porque la niña no se parecía físicamente a él.

Ahora existe un conjunto de emociones encontradas porque las madres y este padre han criado como si fueran a sus propias hijas a estas bebés que fueron presuntamente intercambiadas al nacer.

"Fue muy duro, hasta el punto que intenté quitarme la vida. Estuve hospitalizada, casi me vuelvo loca. Yo miraba a la niña y la abrazaba. No lo podía creer", le contó la mujer a El Heraldo.

Incluso el padre de una de las niñas expuso su intención de amparar a las menores.

“Yo la verdad no quiero separarlas. Si es posible me quedó con las dos niñas, yo tengo cómo mantenerlas. Yo amo a mis seis hijas por igual, para mi ellas lo son todo y la verdad es que no soportaría saber que la niña que estoy criando se la lleven y pase algún tipo de necesidad”, dijo el hombre.

El Hospital inició una investigación para poder emitir una respuesta sobre este caso que ha generado polémica en Barranquilla.

El insólito caso de las dos bebés que fueron cambiadas al nacer

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News