Senadores: Policía se salió de las manos del Gobierno durante disturbios

En un debate en el Senado, se planteó que la Policía se salió de las manos tanto del Gobierno nacional como de los locales.

Los actos de violencia de agentes de la Policía, como la muerte de Javier Ordóñez, causaron una grave alerta desde el Senado de la República. Los senadores afirmaron que la Policía se salió de las manos de las entidades que deberían controlarla. Ni los alcaldes, ni el Gobierno nacional tendrían, según los congresistas, el control de la Policía.

La discusión fue liderada por el senador del Partido de la U Armando Benedetti. Según el congresista, el Código de Policía establece que los alcaldes son los jefes de la seguridad en las ciudades, pero no lo hubo. "La Constitución no se cumplió en ese momento, esa noche del miércoles y estamos igual que la época de Belisario Betancur cuando no tuvo control de la Fuerza Pública”, sostuvo.

“No podemos defender a la alcaldesa o la Policía. ¿Estaba doña Claudia (López) ejerciendo sus funciones?, ¿fueron obedecidas sus órdenes? ¿El presidente de la República sabía lo que estaba pasando? ¿Qué pasó con los generales?”, se preguntó Benedetti.

Al mismo tiempo, el senador liberal Luis Fernando Velasco mostró cómo había una agresión de policías a civiles. "Es entendible que un agente del orden, frente a la inminencia de un ataque y al riesgo de su propia vida se defienda con un arma, pero la mayoría de videos que he visto mayoritariamente no muestran eso, porque no es un policía defendiéndose, sino un policía atacando”, confirmó.

Hasta la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó que la Policía se salió de las manos de Claudia López. "¿Dónde estaba la alcaldesa, se desvaneció?, ella es la primera autoridad administrativa. Ella estuvo en el puesto de mando y en tiempo real ella iba a viendo como empezaron estos bárbaros a atacar los CAI y no hizo absolutamente nada”, dijo.

