Periodismo colombiano, de luto por la muerte del reportero César García

Este miércoles el periodismo colombiano está de luto por la muerte del reportero César García.

El periodista de 61 años trabajaba para la agencia de prensa AP y hoy varios de sus colegas lamentan su muerte.

Según una publicación hecha por la misma agencia, García era un veterano reportero "que se aventuró por Colombia para contar la historia del conflicto armado del país".

AP agregó que el periodista sufrió un ataque cardíaco y después de tres semanas en un hospital dio positivo por el nuevo coronavirus.

Sin embargo, no está claro qué papel jugó el virus en su muerte, ocurrida el martes 15 de septiembre.

"Con una grabadora de voz en la mano, García se convirtió en un elemento fijo en muchos eventos importantes de las últimas tres décadas en Colombia, ya sean conversaciones de paz con guerrilleros de izquierda o noticias de última hora en los pasillos del palacio presidencial", se lee en la nota de AP.

Estos son algunos de los mensajes que los compañeros de García dejaron en la red social Twitter:

Fallece César García, intrépido reportero colombiano de @AP . Grabadora en mano, García cubrió casi todos los acontecimientos relevantes de las últimas tres décadas en Colombia (from @AP ) Por ⁦ @cearmario ⁩ https://t.co/tXxsZHn14y

Qué triste noticia. Gran colega. Abrazo de solidaridad a su familia. César García, AP Colombia reporter, dies after illness at 61 https://t.co/Smz4yLspMN

Muy triste noticia, murió el colega y amigo César García, se hizo a pulso, no piso la Universidad pero nos dió lecciones para hacer reportería y buen periodismo.

César García, AP Colombia reporter, dies after illness at 61 https://t.co/P7P7vgsckB

— Jairo Tarazona (@JairoReport) September 16, 2020