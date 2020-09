Así comenzó la reactivación de los restaurantes al turismo en Cartagena

View this post on Instagram

Estas invitado a revivir la magia de nuestros rincones, deleitándote de nuestro ambiente y cocina 100% cartagenera. ¡Te esperamos a partir de mañana, 1 de septiembre! Debes realizar tu reserva para ingresar, realízala a través del link en nuestro perfil o escribiendo al número de contacto 311 697 8835. . . . #restaurantecande #cartagenacolombia #gastronomia #foodporn #caribe #comidacartagenera #cartagenadeindias #restaurant #elcaribesereactiva #medidasdeseguridad