Duque a la Policía: "no puede haber titubeos a la hora de proteger a la ciudadanía"

El jefe de Estado aseguró que la Fuerza Pública debe actuar "sin titubeos" en contra de la violencia y el vandalismo.

Luego de las protestas y disturbios de los pasados miércoles y jueves en Bogotá hubo muchas críticas a la Policía. Las protestas terminaron causando la muerte de 13 personas y heridas a unas 300. 77 personas fueron heridas por armas de fuego en medio de denuncias masivas de abusos de la Policía.

Aunque estas denuncias han llegado desde la Alcaldía de Bogotá hasta la ONU, el presidente Iván Duque brindó su apoyo a las autoridades. Aseguró que garantizará las expresiones de la ciudadanía que son "legítimas en democracia". Aún así, fue muy fuerte contra las agresiones en medio de las protestas.

"No se puede tolerar ninguna forma de vandalismo o violencia, y no puede haber titubeos en la tarea de proteger a los ciudadanos en las calles con la Fuerza Pública (…) La violencia no es una forma de expresión”, aseguró el mandatario.

Duque aseguró que la Fuerza Pública y las instituciones no tolerarán ninguna forma de vandalismo. "Para eso estarán siempre toda la fuerza pública y el aparato judicial avanzando de manera decidida”, afirmó.

"La seguridad es un bien público y la seguridad es un valor democrático. Por lo tanto, nosotros estamos siempre dando instrucciones muy claras para que la fuerza pública trabaje articuladamente, pero también las líneas administrativas, Gobierno Nacional y gobiernos locales", dijo.

