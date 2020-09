Este caso fue dado a conocer en últimas horas. Dramático testimonio de una mujer que sobrevivió a la descarga de un rayo.

Una mujer identificada como Cielo Marín estuvo a punto de morir tras ser impactada por un rayo en su residencia, en el municipio de Soledad, Atlántico.

La mujer de 46 años contó al portal Zona Cero los dramáticos momentos vividos en la tarde del pasado sábado, cuando durante la lluvia el rayo impactó en el patio de su vivienda localizada en el barrio La Floresta en este municipio.

“En ese momento me levanté porque iba a botar algo a la basura. Empezó a serenar y de repente el impacto del rayo la mandó a volar. Cayó sobre alambre de colgar ropa, que se incendió. Lo único que recuerdo fue que me golpeé fuerte contra el piso y me abrazaron Sentía golpes en los brazos y cabeza. No podía mover las piernas, los pies se me pusieron blancos y arrugaditos. Me dolía la cabeza, me estaba quemando el cabello. Mi hermana comenzó a gritar, reaccionó, apagó las llamas”, dijo la mujer a Zona Cero.

La mujer aseguró que se salvó gracias a que el rayo siguió su curso al interior de la casa.

“Pudo haber sido peor. La descarga caminó por toda la sala, quemó los tacos y bombillas. El televisor, el decodificador de internet y el modem. Pudo haber sido más trágico. Con un rayo y una descarga como la que recibí no fácilmente se sale ileso. El impacto fue bastante fuerte”, recalcó Cielo Marín en su relato.

Cielo terminó con su cabello y diversas partes de su ropa en llamas. Su hermana salió en su auxilio para trasladarla a la Clínica La Misericordia donde recibió atención oportuna.

La mujer quedó con una fuerte quemadura en su brazo derecho que se encuentra en proceso de cicatrización para prevenir infecciones.

Durante las últimas dos semanas se han presentado varias tormentas eléctricas que han afectado al departamento del Atlántico.

Dramático testimonio de una mujer que sobrevivió a la descarga de un rayo

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News