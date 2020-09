La joven habría sido citada para atender un servicio a domicilio. Denuncian caso de discriminación a joven manicurista por el color de su piel.

Discriminación a joven manicurista

Según una publicación realizada a través de Twitter, una mujer habría protagonizado un acto de discriminación a joven manicurista.

La publicación reveló una conversación entre la manicurista y la clienta a través de WhatsApp en la que se lee:

Manicurista: hola, aún hay tiempo, tranquila.

Clienta: Coja un taxi, yo lo pago. Las uñas de mi hermana quedaron divinas. Quiero las mismas pero más largas.

Manicurista: Bueno, ok. Sí señora, ya voy.

Clienta: Ok, linda.

Manicurista: Señora, le estoy tocando hace rato.

Clienta: Elizabeth pero es que yo pensé que usted era blanca. Con esos trabajos tan lindos, me equivoqué. Yo no permito que negros entren en mi casa.

Las reacciones

Ante la replica de la publicación miles de personas han reaccionado sobre la discriminación racial que sufrió la manicurista.

Rene Higuita escribió: "¡Porque lo he vivido en carne propia!… Esto no puede seguir pasando. Vamos a seguirla y a apoyarla en su emprendimiento #NoAlRacismo".

Recibió amenazas

La joven habló con la revista Semana y dijo que: "Yo atendí primero a la hermana de ella. Luego la señora me llama y me dice que está sorprendida con mi trabajo, que le interesa mucho que le arregle las uñas a ella también”.

Luego comentó que para llegar tomó el Metro y luego un taxi, pero al llegar se llevó la sorpresa. "Cuando llegué, toqué la puerta y me dice que no me atiende porque pensaba que yo era blanca”.

Además, dijo que de la rabia había dado el número de la mujer y que ahora recibió amenazas.

“Me arrepiento de haber publicado eso con sus datos, porque he sentido miedo y temo por mi vida y la de mis hijos. Me arrepiento de eso y por eso lo eliminé. Por eso he estado ausente, no es porque sea falso o quiera esconderlo, sino por temor, son muchos temas que me hacen sentir miedo”, reveló Elizabeth.

PUBLIMETRO consultó a la Secretaría de Inclusión Social e informaron que hasta el momento no tenían conocimiento del tema.

