El hecho se registró en el municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia. Constructor devolvió $10 millones que encontró dentro de una bolsa tirada en el suelo.

Devolvió $10 millones

Juan Carlos Mosquera es un constructor de origen caleño que desde hace cuatro años vive en el municipio de Jardín.

Por la tarde cuando iba para su casa, al lado de su moto se encontró con una bolsa plástica. Al abrirla se encontró con que en su interior habían $10.250.000.

Cuando llegó a su vivienda le comentó a su esposa lo sucedido y ambos decidieron regresárselo al dueño.

Horas más tarde desde los parlantes de la Iglesia, el sacerdote anunció que una persona humilde había extraviado el dinero.

Mosquera se comunicó con el párroco para coordinar un encuentro con el dueño del dinero.

"Fui a la parroquia y le dije al padre que yo tenía el dinero, que venía a entregarlo porque me lo encontré. Él llamó al dueño, nos citamos y cuando se los fui a entregar, la persona que había perdido el dinero era uno de los colaboradores que trabaja conmigo como electricista", le contó Mosquera a RCN Radio.

El electricista, Francisco Vélez, dijo que el dinero era para pagar una deuda y que lo perdió cuando iba en la moto.

"Me eché el dinero en el bolsillo de atrás. Hice un recorrido de cuatro cuadras y en ese trayecto se me perdió. Cuando llegué a la casa no lo encontré", le comentó a la emisora.

Vélez quiso entregarle una recompensa a Mosquera por haberle devuelto el dinero, pero el constructor no lo recibió.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News