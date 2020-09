Este video de un hecho que ocurrió hace unos meses ha salido a luz pública en últimas horas. ¡En brutal agresión! Policías le dieron patadas en la cabeza a un conductor.

Un chofer de un camión que se movilizaba en la vía Juan de Acosta-San José de Saco en el departamento del Atlántico fue requerido por las autoridades.

El hombre que transportaba una carga de cerdo, al parecer no tenía los documentos en regla y le iban inmovilizar el vehículo.

"Le iban a imponer un comparendo, porque no aparece en el sistema Truora (plataforma oficial que autoriza la movilización de trabajadores durante el aislamiento obligatorio), pero no tienen cómo verificar, ya que no tienen señal para saber que el hombre está con todas las de la ley", dijo uno de los testigos en el video.

El conductor lleno de ira aseguró que ese comparendo era injusto por lo que comenzó a forcejear con los agentes.

Pese a que los policías logran inmovilizar al hombre en el concreto de la carretera, se puede ver cómo uno de los agentes le da una patada en la cabeza.

Visiblemente golpeado el hombre se pone en pie y sigue luchando contra los agentes que finalmente logran detenerlo y lo acusan de irrespeto a la autoridad. "suéltame y me quedo quieto. ¡Hey, me estás ahorcando!", gritó el hombre.

La Policía de Carreteras del Atlántico confirmó al diario El Tiempo que el hecho ocurrió en las vías del Atlántico hace tres meses, pero el video se dio a conocer esta semana en redes.

El video recordó la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras un abuso policial en Bogotá.

Esto acabó d suceder en vías del Atlántico, más exactamente en la vía q conduce de @JuandeAcosta a San José de saco, patrulleros @PoliciaColombia agreden a un conductor de un camión que transporta cerdos, el cual lleva sus documentos en regla.#PoliciaCriminal #PoliciasAsesinos pic.twitter.com/4ow6wi4l6T — El costeño (@DandeElcoste) September 14, 2020

