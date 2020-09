Aparece una valla con una advertencia y la imagen de Álvaro Uribe en Medellín

En las últimas horas en redes sociales se ha advertido la presencia de la nueva valla. Aparece una valla con una advertencia y una imagen de Álvaro Uribe en Medellín.

En las redes los ciudadanos se están cuestionando sobre la legalidad de una valla publicitaria en la que aparece Álvaro Uribe.

La imagen que aparece es del expresidente hablando por un micrófono con la mano extendida. Sin embargo, lo que más llama la atención es el mensaje de advertencia escrito.

La valla dice: "Mucho cuidado con el 2022".

Para muchos ciudadanos este es un mensaje político, que trataría de generar dudas sobre las elecciones presidenciales.

El ciudadana que fotografió la valla y la publicó en su cuenta de Twitter escribió: "Me pregunto si ¿esto es legal? ¿No es propaganda política fuera de campaña electoral? ¿Ese señor no está privado de la libertad? Valla ubicada en el cruce de la calle 10 con Av Las Vegas, Medellin. ¿Quién pagó? #QuienDioLaOrden Pretenden dominarnos con el miedo".

