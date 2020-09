Expareja de Alberto Salcedo Ramos reveló maltrato psicológico en su relación con el cronista

Luego de las dos denuncias penales por acoso sexual, otra mujer habló de su experiencia con Alberto Salcedo Ramos.

Una expareja sentimental del cronista publicó un artículo en la página Escritura Crónica, titulado "Yo también caí en el juego del maestro".

Ahí, bajo el pseudónimo Brisa Alfarera, reveló su testimonio.

Fue la periodista Johana Fuentes la que compartió el artículo del que publicamos algunos apartes:

"Compartí mi vida sentimental con él por cerca de dos años. Y aunque supe de infidelidades, recibí con estupor, asombro y dolor la caída total del velo que me dejó ver al desnudo al acosador. No tenía idea de esto y me repugnó".

Así empieza el relato de Brisa Alfarera, quien hizo varias "reflexiones en clave feminista".

"A la violencia sexual que vivieron algunas, se deben sumar y reconocer también las denuncias por la violencia verbal, psicológica y emocional, contenidas en manipulación, malos tratos, humillación, minimización, diálogo unilateral, gaslighting, tonos de voz elevados y objetualización (por nombrar solo algunas)", dijo.

Y luego agregó:

"Estas son las situaciones que enfrenté en mi relación desigual con el cronista: una relación que yo idealizaba como bonita y particular, pero que vivía alimentada del miedo a “que me dejara por no ser suficiente”, a tener que obedecerle, a no llevar la contraria, a contestarle el teléfono siempre, a ser amable, a que reafirmara su poder sobre mí, a no entrar en conflicto o discernimiento, a reservar sentires y opiniones".

