Duque explicó por qué dejó la silla vacía en evento en Bogotá

Familiares de las 13 víctimas mortales que dejaron las violentas manifestaciones contra la brutalidad policial en Colombia reclamaron este domingo al presidente Iván Duque y a los altos mandos policiales por no asistir a una ceremonia ecuménica por el perdón y reconciliación organizada por la Alcaldía de Bogotá.

"Aquí hoy no debería solamente estar la alcaldesa, aquí debería estar el presidente, aquí debería estar la Policía Nacional, pidiéndonos disculpas y reconociendo este acto que hicieron", afirmó Mayra Páez, pareja Jaider Alexander Fonseca, un joven de 17 años que fue herido en una calle del barrio Verbenal de Bogotá, y falleció en un hospital al que fue ingresado por heridas de bala.

En el acto, celebrado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, la silla de Duque estuvo vacía y en su representación asistieron los altos comisionados para la Paz, Miguel Ceballos, y para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.

Pues el presidente, en entrevista con Revista Semana, aseguró que ya había anunciado con anterioridad que no podría ir al evento.

Según Duque, ya tenía otros eventos a realizar en el día y por eso no pudo asistir.

“Cuando a mí me avisaron anoche, yo no podía asistir porque hay muchas tareas que uno viene cumpliendo y tienen una programación con mucha antelación. Desde anoche expresamos que no podía estar presente. Ya había una información clara de quienes iban a estar, el Alto Comisionado para la Paz y la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez”, dijo.

También señaló que ha visitado a las víctimas, pero que no lo ha hecho porque no busca que sea un asunto mediático, sino que lo hace porque le nace.