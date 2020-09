El pasado martes en la madrugada falleció el abogado y taxista Javier Ordóñez en manos de agentes de la Policía.

Las investigaciones sobre supuesta mala conducta del bogotano, que terminaron con un procedimiento policial de fuerza, apuntan a otra cosa.

Javier Ordóñez no falleció por los choques eléctricos, aunque estos lo torturaron.

Su cuerpo fue recibido por familiares, quienes manifiestan gran asombro por el estado en el que se encontraba el cadáver.

“Hoy nos entregaron el cuerpo y quedé muy sorprendido de cómo quedó mi sobrino. A su debido tiempo, el abogado va a dar a conocer a la opinión pública realmente cómo quedó”, Mardo Ordoñez, tío de Javier.

Paradójicamente, su familiar habría hecho parte la institución por 20 años.

Y agregó: “Me duele lo que sucedió porque, cuando se presentaban estos casos de alicoramiento, nosotros tratábamos de apaciguar, no de alentar y, si la persona nos agredía, nosotros tratábamos de no hacerle caso, de no igualarnos en sus insultos”.

En cuanto a la investigación del caso, el abogado de la familia, Vadhir Gómez, dijo a Noticias caracol: “Estamos muy preocupados por lo que pueda suceder si estos sujetos escapan o pueden obstruir la justicia y los elementos materiales probatorios”.

Por lo que pide acciones urgentes a las autoridades.

Hoy fue entregado el cuerpo de Javier Ordoñez a su familia

