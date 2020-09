El mural se había hecho en honor a la joven que murió el pasado 9 de septiembre. Ciudadanos rechazan que policías borraron el mural del rostro de Julieth Ramírez.

Este sábado se conoció una imagen en la que se observa que varios policías borraron el mural.

"¡No! Así no podemos, los esfuerzos de no borrar la memoria de Julieth Ramírez, la @PoliciaBogota empieza a borrar lo que la juventud en medio del dolor y la esperanza hace a través de la cultura", escribió Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, quien publicó la imagen en su cuenta de Twitter.

