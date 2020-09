Tres perros se lanzaron al agua de una quebrada para salvar a su amo

View this post on Instagram

✅La fidelidad de los animales en su mejor expresión. Un hombre cayó de manera accidental a la quebrada La Iguaná, y en respuesta, tres caninos saltaron en su ayuda y compañía🐕🦮🐕. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín 🧑🏾‍🚒🚨🚒👨🏻‍🚒 llegaron de manera oportuna al sitio, y tras una maniobra en descenso, lograron poner a salvo al hombre, que estaba en riesgo de ser arrastrado por las aguas, junto a sus tres animales. El valor de la vida en tres momentos: lealtad, servicio y valentía. #PrevenirEsVivir