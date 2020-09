"No fue una bala perdida": padre de joven asesinada durante las protestas en Bogotá

La joven asesinada durante las protestas en Bogotá murió en medio de los enfrentamientos en la localidad de Suba.

Los disturbios y protestas de la noche de este miércoles en Bogotá provocaron la muerte de siete personas. Una de estas muertes ocurrió en medio de enfrentamientos en los alrededores del barrio La Gaitana, de la localidad de Suba. La víctima fue una joven de 18 años que murió por un balazo en el pecho.

Según el padre de la menor, en diálogo con Noticias Caracol, su hija había quedado de ir a la casa de su mejor amiga. "Yo no le vi ningún problema. Oh sorpresa cuando me llaman y me dicen: ‘Su hija acaba de recibir un balazo’”, dijo el afligido padre.

La hija, según las versiones oficiales, habría muerto por una bala perdida. Pero el padre resaltó que la joven asesinada durante las protestas en Bogotá recibió un balazo que le atravesó el corazón.

"Me la mataron de un tiro, una bala perdida directo al corazón. Se ensañaron. Yo pienso que no fue una bala como tal perdida, porque fue ahí. El hecho fue que se desplomó y llegó al hospital sin signos vitales", añadió el hombre.

Además de la joven asesinada durante las protestas en Bogotá, otras seis personas fallecieron. También se registraron al menos 140 heridos entre policías y manifestantes.

“Me la mataron de un tiro”: padre de joven asesinada durante noche de protestas en Bogotá. La víctima salió a verse con una amiga cerca del sitio de donde vive, pero no volvió a su casa: recibió una bala y llegó al hospital sin signos vitales https://t.co/WMhTQFTqzc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2020

