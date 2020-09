'Lejos' y su mensaje encajan perfectamente con los tiempos

Estar lejos de la familia es ciertamente un sentimiento con el que todos podemos relacionarnos en este momento, e incluso antes de que la pandemia golpeara, esa noción fue explorada en la nueva serie de Netflix protagonizada por Hilary Swank, 'Lejos'. La nueva serie de 10 partes del director Jason Katims y la showrunner Jessica Goldberg basada en el artículo ‘Esquire’ sobre el espacio de Chris Jones sigue a un grupo de astronautas en una misión. En lugar de la habitual pieza de acción épica que rodea lo que está más allá de los límites de la Tierra, “Away” se centra más en las presiones que se ejercen sobre los astronautas que completan estas misiones, específicamente cuando tienen que dejar atrás a sus seres queridos.

Hilary Swank interpreta a Emma Green, quien, al principio de la serie, toma la decisión de ir a la larga misión y dejar a su marido e hija en la Tierra durante lo que parecen ser momentos cruciales. Es esta misma ideología la que atrajo a Jessica Goldberg después de leer el guión. Como madre soltera y trabajadora, la lucha y las recompensas son lo que la mayoría de la gente no ve cuando se retrata a una mujer en el trabajo. En una escala mayor, sin embargo, los diferentes astronautas de las misiones provienen de distintas partes del mundo, y el mensaje de unidad del show nunca ha sido tan predominante como ahora.

Goldberg se sentó con Metro para analizar más sobre lo que se hizo en 'Away'.

Inicialmente, ¿qué fue lo que te atrajo y te hizo querer unirte a este proyecto?

— Diría que, de entrada, hubo dos cosas que me hicieron pensar, ‘wow esto es algo en lo que quiero trabajar’. Primero, vi en el guión un sueño sobre qué pasaría si el mundo se uniera y trabajara en algo. ¿Qué podría pasar con la exploración, el descubrimiento y la ciencia? Pensé que era un punto de vista muy poderoso en el que vivir durante un año. Luego, sólo personalmente para mí, soy una madre soltera de una hija que tiene 13 años, y sentí que nunca había visto a una madre trabajadora articulada de esta manera donde ella ama su trabajo y es tan buena en su trabajo y ama a su familia y ese tipo de empujones y tirones fue muy emocional para mí. Pensé, ‘realmente tengo mucho que decir al respecto’.

¿Por qué cree que una madre trabajadora no ha sido retratada de esa manera antes?

— Es muy interesante, siento que muchas veces las mujeres trabajadoras usan vestidos o no tienen ninguna vulnerabilidad o son estos desastres que tienen que correr y exprimir sus pechos en el baño. Pero la verdad es que creo que funciona más bien así. Tenemos que pasar por alto ciertas cosas, pero también creo que el amor por su trabajo y el apoyo de su familia para su trabajo ayudan. No fue como ir a casa y discutir y decir que estás anteponiendo el trabajo a la familia, creo que eso está muy mal. Ahora mismo, las familias se apoyan mutuamente trabajando y amando su trabajo y al mismo tiempo intentan dar todo lo que pueden a su familia.

¿Por qué Hilary Swank para el papel, era alguien que tenías en mente desde el principio?

— De inmediato, fue una de las primeras personas en las que pensé. Sentí que este espectáculo era muy importante y quería creer que esta mujer podía ser realmente una astronauta. He conocido a muchas mujeres astronautas ahora, y la fuerza mental, la fuerza física, los cerebros que se necesitan para ser un astronauta, he visto a Hilary con películas como “Los chicos no lloran” y “Million Dollar Baby” y supe que era una mujer que se podía creer que podía llegar al espacio.

Jessica Goldberg / Getty

Vi que era importante tener asesores en el programa para que todo se sintiera auténtico e incluso hiciste que los actores pasaran por el campo de entrenamiento. ¿Por qué era eso importante?

— Para mí, no veo esto como un programa de SyFy, lo veo como que esto es lo que potencialmente podría suceder en una misión a Marte. Las cosas que suceden en el programa son cosas que realmente han sucedido. Por supuesto, cuanto más se alejan de la Tierra, nadie ha llegado tan lejos, así que tienes más libertades cuanto más te alejas, pero realmente queríamos contar la historia como si esta fuera la verdadera misión a Marte. Utilizamos gente de la NASA, JPL, el Centro Espacial Johnson y consultores astronautas y tratamos de contar esa historia.

Vi que hubo mucho trabajo con los cables específicamente también, ¿puede decirme un poco más sobre cómo fue?

— Básicamente, una semana antes de que empezáramos, todos los actores vinieron a aprender a trabajar con los cables porque así es como se tiene la sensación de que hay gravedad cero. Como he aprendido, tienes que tener un tronco increíblemente fuerte, así que cualquier pilates que hagas hasta entonces es muy útil para los astronautas. Nos dimos cuenta de que no podíamos filmar todo el espectáculo de esa manera, era demasiado tiempo. Añadimos gravedad en los cuartos de la tripulación, pero en su mayoría están en los cables.

¿Cree que tener ese elemento de física intensa ayudó a aumentar la emoción del espectáculo?

— Es muy interesante porque una de las cosas que nos preocupaba era cómo hacer escenas realmente emotivas en los cables. ¿Es posible? Muchas veces estamos filmando desde el pecho hacia arriba y los actores se inclinan hacia adelante para dar la idea de que están flotando, o hay diferentes balancines para dar esa ilusión, porque en realidad es muy difícil proyectar ese tipo de emoción mientras se cuelga de un cable.

¿Hubo alguna escena o momento del espectáculo que te emocionó mucho ver realizado en la pantalla específicamente?

— En el episodio 2 que tuve la suerte de escribir, Hilary hace esta caminata espacial y hay un panel solar en la nave que no se despliega adecuadamente. Tengo que decirte que las horas de trabajo que se dedicaron a hacer que esa caminata espacial se vea tan impresionante como lo hace, hubo colaboración de tantos departamentos diferentes: Diseñadores de producción, acrobacias, efectos especiales, y fue muy emocionante ver y comprobar que realmente funciona. Además, personalmente, terminamos de grabar este programa a finales de febrero y terminamos de editarlo durante COVID. Fue extraño empezar a ver este programa con el mundo cambiando así y ver a toda esta gente que está separada de sus seres queridos y que hablan en los computadores y en los iPads. Así que fue una experiencia muy conmovedora, cuánto más resonante se hizo la idea de estar lejos.

En general, ¿qué esperas que el público se lleve del programa? Especialmente porque el tema de tener que estar lejos de los seres queridos es tan frecuente ahora mismo.

— Bueno, creo que este momento es muy doloroso. Somos un mundo roto y la mayoría de los astronautas dicen que han tenido una experiencia desde el espacio en la que dijeron que habían mirado a la Tierra y de repente las líneas desaparecen y las divisiones entre los países desaparecen y de repente es sólo una Tierra azul la que están mirando. Encuentro que un concepto tan emocional en este momento, esta idea de que si pudiéramos estar más unidos… ¿Qué pasaría si pudiéramos trabajar juntos? ¿Y si por un momento tuviéramos humildad sobre la Tierra y este planeta que todos compartimos? Eso suena elevado pero siento que hay un pedazo de ese sueño en este programa