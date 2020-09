No sería la primera vez que abusaban de su poder: un testigo de la muerte del abogado dice que los policías le habían robado $600.0000.

Se trata de uno de los amigos de Javier Ordóñez, quien murió tras varias descargas eléctricas hechas con una pistola tipo taser, en Bogotá.

Poco antes de conocer su muerte, el testigo entregó declaraciones a una emisora que podrían dar luces de lo sucedido.



Cristian Andrés, amigo del abogado, habló en La Cariñosa tras la agresión de los policías.

Según su testimonio, los uniformados constantemente tenían represalias contra ese grupo de amigos.

Por eso cree que los policías atacaron a su amigo hasta dejarlo indefenso.

"Ya habían tenido una discusión antes, no sé cuándo sería eso, pero anoche (el policía) lo amenazó y le dijo: 'Esta noche me las paga'. Ahí lo empezó a agredir y el compañero que estaba grabando fue agredido, le botaron el celular y se lo rompieron", dijo a la emisora.

Luego contó un problema que había tenido él mismo con los uniformados.

"(Los policías) Permanecían en el CAI de Villa Luz. Inclusive a mí una vez me amenazaron, que si yo no me iba para la casa me golpeaban, y una vez me electrocutaron y me robaron 600.000 pesos. A mí también me la tenían al rojo vivo", manifestó.

La muerte de Javier Ordóñez volvió a desatar el debate por las "manzanas podridas" en la Policía.

Por eso la alcaldesa Claudia López planteó la propuesta de reforma a la Policía, que podría cambiar radicalmente la institución en Bogotá.

