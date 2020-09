La falta de responsabilidad reina en las calles de la capital antioqueña. La nueva realidad evidencia poco distanciamiento social y mal uso del tapabocas.

Poco distanciamiento social

Las largas filas para poder entrar al sistema de transporte masivo se han convertido en el pan de cada día.

Según Noticias Caracol, hay usuarios que no están usando el tapabocas o lo hacen mal. Estos casos se presentan con mayor frecuencia en los buses alimentadores del sistema Metro.

"Terrible porque el distanciamiento no se ve nunca y hace mucho tiempo que los buses viajan repletos. Además, hay personas que en el bus se quitan el tapabocas. Entonces, me parece muy irrespetuoso que haya gente que no se cuide”, le dijo Sandra Cristina, usuaria del servicio, al noticiero.

En los buses se observan a las personas de pie y los buses con el cupo completo, sin mantener el distanciamiento.

Además, no están cumpliendo con el porcentaje de capacidad autorizado que es del 50%.

Lo que llama la atención es que no hay presencia de las autoridades en los puntos de mayor concentración. Sin embargo, cabe recordar que en esta nueva fase es la responsabilidad individual la que debe primar.

