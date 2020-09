¿La ha visto? Profesora completa un mes desaparecida en Cali

View this post on Instagram

SERVICIO SOCIAL: La #profesorafanny Valencia (Madre del destacado artista urbano vallecaucano @el_dek) se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de agosto del año en curso y sus familiares no han recibido la respectiva atención del caso por parte de los entes competentes. Exigimos igualdad de condiciones para todos los desaparecidos y sus familias @jorge.ivan.ospina @alcaldiadecali @seguridadcali @soycarlosrojas @claraluzroldan @policiacali asuman este caso con responsabilidad por favor. Sus familiares y la comunidad en general se los agradecerá! 🙏🏽 @elpaiscali @noti90minutos @noticieronoti5 @telepacificonoticias @diariooccidente @qhubocali @elsolcali @radiounocali @oxigenocalifm @olimpicacali @noticiascaracol @noticiasrcn @caracolcali @bluradio @wradioco @caliescalioficial @quepasaencalive 🆘️