Hombre denunció haber sido víctima de abuso sexual de un enfermero estando hospitalizado

Al parecer el enfermero le habría suministrado medicamentos para sedarlo. Hombre denunció haber sido víctima de abuso sexual de un enfermero mientras estaba hospitalizado.

Abuso sexual de un enfermero

En las últimas horas en las redes sociales se conoció el caso de un hombre que habría sido abusado mientras estaba hospitalizado.

El hombre grabó el video en una habitación del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, municipio al norte de Medellín. Allí reveló que el pasado 1 de septiembre fue trasladado desde Puerto Berrío al hospital.

Destacó que la atención que recibió a su llegada fue buena. Sin embargo, recuerda que el 6 de septiembre se registró el abuso.

"El 6 de septiembre a las 11 de la noche pedí unas pastillas para el dolor de cabeza. Un enfermero llegó y me suministró cinco pastillas, aparte de eso me suministró una cantidad impresionante de gotas. Después, miro que no tienen nada que ver con el tratamiento. Esas gotas me adormecen. Me levanto a las 3:00 a.m. y encuentro que este enfermero me estaba practicando sexo oral, me estaba masturbando", dijo la víctima.

Recuerda que intentó moverse, pero a raíz de la medicina que le suministraron no lo logró.

"Me levanto al otro día, sabiendo todo lo que pasó, consciente de lo que pasó, me levanto y no puedo sostenerme, me toca agarrarme de las paredes. Pongo las quejas pertinentes de lo que hizo este enfermero, que es un abuso y una falta de profesionalismo", agregó.

El hombre presenta un hipo crónico, que dice no se le ha podido quitar después de las medicinas que recibió.

Sin embargo, dice que en el Hospital no han hecho nada y que esa es la razón por la que reveló el video. Además, teme por su vida y afirmó que el último examen de COVID-19 salió negativo.

Lo que responde el Hospital

A través de un comunicado el Hospital confirmó conocer el hecho y el inicio de las investigaciones.

"Desde el momento que el paciente dio a conocer su denuncia nuestra institución a través del equipo psicosocial ha realizado acompañamiento y asesoría permanente al usuario para la protección de sus derechos y el seguimiento pertinente", dice el comunicado.

Además, reveló que se activaron todos los protocolos institucionales y se le puso en conocimiento el caso a las autoridades.

