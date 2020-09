El mandatario viajó a Bogotá para hacer la entrega del documento en el búnker del ente investigador. Alcalde de Medellín entregó el informe de la reaseguradora a la Fiscalía.

Informe de la reaseguradora

Este miércoles el informe la reaseguradora sobre Hidroituango, elaborado por la firma Advanta, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.

El encargado de hacerlo fue el mandatario local, Daniel Quintero, quien adelantó el trámite ante el ente acusador.

Quintero afirmó en varias oportunidades que este documento fue ocultado por el exalcalde, Federico Gutiérrez.

El documento también fue entregado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

"Vengo a entregar el documento que estuvo oculto desde agosto del 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez y que cuenta la verdad sobre lo que pasó en Hidroituango, que los responsables fueron constructores, diseñadores e interventores del proyecto", dijo Quintero en el búnker.

Además, señaló que el documento fue ocultado "para que no se conociera la verdad y que no se demandara a los contratistas". Asimismo, dijo que también fue para que "eventualmente a que no se adelantaran procesos" en los diferentes entes de control.

"Nosotros tomamos la decisión de no proteger a los contratistas y sí de proteger a los ciudadanos. Por eso es que este documento es tan importante y por eso nosotros no lo vamos a ocultar", agregó el alcalde.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News