Personería abrió investigación por el contrato del hospital de Corferias

Lo que no se hizo. Entre las irregularidades se encontró falta de claridad en los tratamientos y servicios que se ofrecerían en el hospital de Corferias.

¿Hubo sobrecostos? La entidad encontró sobrecostos hasta de un 80% entre lo que pagó la Subred Centro Oriente y precios de mercado en múltiples elementos.

Más de 200.000 millones de pesos fueron destinados durante varios meses para la instalación y operación de un hospital de campaña en Corferias. El hospital de Corferias se convirtió en el campo de batalla de múltiples opositores a la alcaldesa Claudia López por presuntos sobrecostos.

Según la Alcaldía, solo se invirtieron $18.000 millones en la instalación y operación durante tres meses del hospital, cuyo desmonte fue anunciado para el próximo 30 de septiembre. De estos, $5000 millones fueron destinados para el montaje. A pesar de esto, una indagación de la Personería distrital apunta a que existieron serias irregularidades en múltiples puntos del contrato.

La indagación de la Personería fue publicada este martes, mostrando varias irregularidades en el contrato firmado entre Corferias y la Subred Centro Oriente, ente encargado por la Alcaldía de la operación del hospital. Entre las irregularidades destaca una muy seria: aparentemente, no hubo una planeación ni investigación previa sobre las necesidades del hospital de Corferias.

De hecho, en el documento presentado por el ente de control se destaca que el contrato presentado por Corferias contaba con autorizaciones para instalar pisos de caucho y cielos rasos destinados a salas de cirugía. La propia Subred anotó que no se necesitarían salas de cirugía, por lo que finalmente no se instalaron. Aún así, la reserva de dinero para esta instalación entró al contrato.

Los baños y duchas portátiles fueron un elemento caótico. No solo hubo problemas por los precios de estos productos, como se verá más adelante, sino que no llegaron a tiempo. De hecho, destaca una visita realizada el 7 de mayo, cuando ya el hospital estaba en funcionamiento, en los que no estaban todas las instalaciones sanitarias prometidas en operación.

Sobrecostos

Se presentaron algunas irregularidades en los costos de los elementos de dotación del hospital de Corferias. "En la plataforma Secop no se observaron antecedentes ni documentos publicados donde se indique que la Subred haya realizado un estudio de mercado, donde se hubiese cerciorado que los precios ofrecidos por Corferias correspondían a los del mercado, aceptando la propuesta presentada por Corferias", dice el documento de Personería.

La entidad realizó su propia investigación sobre los precios de estos alquileres, y encontró que la propuesta de Corferias de alquilar por 726 millones de pesos los baños y duchas portátiles tendría costos por encima del mercado. Al preguntar con dos proveedores, se halló que la propuesta de Corferias tenía un 20% promedio de precio más alto.

Así mismo, otros implementos médicos y de dotación tuvieron costos elevados respecto a las ofertas comerciales. Instrumentos médicos como laringoscopios, fonendoscopios, tensiómetros, monitores de signos vitales y camillas fueron más costosos que las ofertas comerciales. Los sobrecostos varían entre 8,6% y 81,5% del valor de cada implemento.

La falta de claridad más compleja radicó en la forma de pago. Ni siquiera un otrosí modificatorio (que también fue discutido, pues proponía renovar con un plazo de 15 días el contrato) aclaró cómo se iban a pagar los bienes utilizados para el montaje del hospital. "Máxime cuando ya se hizo un pago por el montaje, mecanismo que debe estar presente en todo contrato estatal con el fin no solo de mantener el equilibrio contractual sino los recursos públicos", afirma el documento.

Finalmente, destaca que el objetivo del otrosí era mantener las condiciones del contrato, pero no explica cuales. "Es importante que la Subred responda al planteamiento de si cuando se habla de prórroga en las mismas condiciones ¿significa el alquiler del mismo número de equipos así en la actualidad no se necesite?", dije el documento.

Al cierre de esta edición no había respuesta de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud ni la Subred Centro Oriente. La Personería anunció que iniciará una investigación preliminar para determinar si hay fallos disciplinarios relacionados a sus descubrimientos.

La cifra

$18.000

Millones invirtió la Alcaldía en la instalación del hospital de Corferias.