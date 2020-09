El impresionante incendio en un parqueadero que calcinó 19 buses nuevos

Un incendio en un parqueadero de Malambo, Atlántico genera multimillonarias pérdidas.

La conflagración en el parqueadero dejó 19 buses nuevos totalmente incinerados.

Dos más quedaron quemados en un 50% y las perdidas son totales.

Como un infierno han denominado el incendio que afortunadamente no deja víctimas mortales, heridos u otras edificaciones afectadas.

Aún no se establecen cuáles fueron las causas del incendio y empezaron a investigar qué fue lo que pasó.

"Le damos gracias a Dios porque no hubo tragedia, no hubo vidas comprometidas aquí. El origen de este incendio aún no se sabe, pero estaremos pendientes al estudio que se hará este miércoles para conocer las causas", dijo el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve.

Y es que uno de los problemas es que según el alcalde, el municipio no tiene un carro de bomberos con gran capacidad que hubiera podido servir para mitigar la conflagración.

"Este suceso da para que en el municipio de Malambo, con el apoyo del Gobierno Nacional, podamos gestionar un camión de bomberos con mayor capacidad para nuestra población", afirmó el alcalde.