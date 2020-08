Hijo de Álvaro Uribe paga $150 millones para limpiar imagen de su papá en EE. UU.

El millonario contrato para limpiar imagen de Uribe en Estados Unidos.

El periodista de Associated Press, Joshua Goodman, reveló el contrato entre Tomás Uribe y DCI Group para hacer lobby en favor de su papá.

En Estados Unidos ya hay un grupo de lobistas encargados de limpiar la imagen de Álvaro Uribe.

Un contrato por 40.000 dólares que fue firmado por el hijo mayor de Uribe.

La idea es que estas personas posicionen de mejor manera la imagen del expresidente entre la opinión pública en el país norteamericano.

Todo esto entre el proceso que tiene preso en su casa a Uribe.

Y es que las labores del lobby ya parecen arrojar resultados positivos para la familia Uribe.

El vicepresidente Mike Pence tuiteó en favor de Uribe en pasados días.

También se ha visto apoyo con el exsenador de parte del partido Republicano en el Congreso.

El contrato ya genera polémica en el país.

"Nos parece de la mayor importancia que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos sepan que quien está detrás del proceso que se da en contra de Álvaro Uribe es Iván Cepeda, el líder de la nueva generación Farc", indicó Tomás Uribe a Caracol Radio.

También señaló que será por unos meses y que su pago será asumido pro la familia, pero que también usarán donaciones de gente uribista.

Este es el millonario contrato para limpiar imagen de Uribe en Estados Unidos:

NEW: Amid criminal probe that has led to his house arrest, Colombia's ex President @AlvaroUribeVel hired DC lobbyist for $40,000/month. The contract with DCI Group was signed Aug. 20 by Uribe's son through a Medellin-based entity called 31416 S.A.S. Here's the FARA filing 👇 pic.twitter.com/sB87RgTgeD

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 30, 2020