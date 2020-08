La razón por la que no quieren que Carlos Vives cante por víctimas de masacres

Músicos, activistas, influenciadores y periodistas ahora le apuestan a Un Canto por Colombia.

La iniciativa busca que artistas se unan en contra de la situación de violencia que vive el país.

Sin embargo, la invitación que lanzó la cantante vallenata Adriana Lucía genera inconformidad por un nombre.

Carlos Vives, el icónico cantante colombiano que es reconocido en Colombia y en el mundo, dijo que quería cantar.

Lo que fue una gran convocatoria, terminó desatando polémica y peleas en redes sociales.

La razón principal es que aseguran que Vives es amigo y le "hizo campaña a Iván Duque".

Con esto, aseguran que Carlos Vives es amigo de la clase política contra la que se va a manifestar Un Canto por Colombia.

Ante esto, el artista indicó que es colombiano y que busca protestar y manifestarse.

El cantante aseguró que no tiene tendencia política y que su interés es por la gente.

"Yo soy Carlos Vives… Pero ante todo soy un colombiano más. Y me duelen mis hermanos, hombres y mujeres, a quienes les han quitado el derecho a morir de viejos: campesinos, pescadores, hermanos mayores, negros, blancos, mestizos, jóvenes, viejos y niños", señaló en su cuenta de Twitter.

Varios han sido los famosos que se han solidarizado con la estrella y han tachado a quienes no quieren que cante.

La modelo, presentadora y actriz, Carolina Guerra asegura uqe está mal que no nos podamos reconciliar y que es normal que personas de la talla de Vives tengan fotos con todos.

Quien hizo la convocatoria, Adriana Lucía, asegura que lo invitó y que es un honor. Le dio la bienvenida y saludó su apoyo, pese a las críticas.

No entiendo tanto odio de quienes dicen querer un cambio en el país!

No se sabe bien si son sus propias frustraciones demostradas en un odio sin sentido, quieren acabar la violencia violentando a otras personas por no pensar como ellos, dicen ser demócratas; Uribismo puro y duro

— Andres Estrada (@iggynegro) August 30, 2020