Escalofriante relato de una joven que recibió brutal golpiza de su padrastro y su mamá

Público el siguiente video no por generar lastima en ustedes, lo publicó porque quiero que mi voz sea escuchada y así mismo resalto que quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA. Necesito justicia por mí, por mi hermano, por todas las personas que han sido afectadas por esta persona anteriormente y por las cosas que podrían seguir pasando si nadie hace algo por detenerlo, espero de corazón que las personas que me conozcan y las que no me ayuden a difundirlo o compartirlo para que las autoridares competentes lo vean y pueda haber justicia. Espero que genere conciencia a las personas que esten pasando por esta situación no duden en actuar de inmediato,puede que sea tú famila, la persona que más amas o incluso el la pareja sentimental de tú mamá, nadie tiene derecho a pasar por encima de tus derechos como ser humano, ni abusarte física o psicológicamente Espero que mi voz sea escuchada y no solo sea un caso más de todos los que ocurren diariamente.