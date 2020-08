En Pereira, varios jóvenes han comentado que hay un grupo de hombres encapuchados que se movilizan en una camioneta blindada y que estarían intentado llevarse a las personas que andan en la calle.

Los presuntos reclutadores van por distintas partes de la ciudad, sobre todo en horas de la noche y de la madrugada. El caso se conoció cuando una víctima contó su testimonio en redes sociales. Otras personas confirmaron haber sido testigos de situaciones similares.

"Eran las 4:00 a.m. Vi que se acercaba una camioneta blanca polarizada y se bajaron unos hombres vestidos totalmente de negro, encapuchados y armados. Yo arranqué a correr, me metí en el rastrojo y subí una malla mientras los hombres gritaban que me cogieran", denunció el joven en Caracol Radio.

"Los hombres arrancaron a perseguirme en la camioneta, como estaba en el rastrojo, cogieron otra ruta y, como no se iban, me tocó estar de escondite en escondite hasta que amaneció y me sentí más seguro de volver a mi casa", añadió la posible víctima.

En su cuenta de Facebook, donde relató el hecho, decenas de jóvenes de Pereira empezaron a comentarle que habían sido testigos o casi víctimas de hechos similares en los últimos días, tanto en la zona rural como en la urbana.

"Desde que yo publiqué el estado me han escrito o llamado para decirme que han visto o vivido cosas similares en el centro, en Samaria, en el Parque Industrial y en Cuba", puntualizó el joven.

La Policía Metropolitana de Pereira indicó que la información ya está siendo valorada, pues han recibido distintas denuncias relacionadas a este caso por las líneas de atención.

En camioneta blindada, encapuchados estarían secuestrando jóvenes

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.